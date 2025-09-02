Deze week… Antiheld Verboomen schrijft op EK dressuurhistorie

Het kwam uiteindelijk dan toch nog goed. Met twee individuele gouden Europese medailles voor wat je in de filmkunst een antiheld zou noemen. Een personage dat totaal niet voldoet aan de karakteristieken van een klassieke held, maar die toch heldendaden verricht. Dat deed self-made man Justin Verboomen afgelopen week op het EK dressuur in Crozet. In de Grand Prix moest de Waal nog met de derde plaats genoegen nemen, maar beide individuele titels gingen verdiend naar de eerste Belg die ooit in de dressuur eremetaal won.

Het kwam uiteindelijk ook nog goed met de jurering. De eerste dagen van het Europees kampioenschap stonden in het teken van het onderbewuste juryoordeel: grote namen kregen onbegrijpelijk veel punten, new kid on the block Katharina Hemmer en haar wereldpaard Denoix PCH stonden na twee topproeven met een drup aan de neus.

Maar op de slotdag zegevierde dan toch het FEI-protocol. Het ‘schijnbaar uit vrije wil’, het vloeiend in elkaar overgaan van uiterste verzameling en ontspanning, de absolute harmonie waarmee de explosies van kracht tot stand kwamen, deze kern van de dressuur was bij Justin Verboomen en de zilveren Cathrine Laudrup-Dufour in de beste handen. Slechts 0,143% scheidde overigens de Belg en de Deense, het kwartje had maar zo de andere kant op kunnen vallen.

Impuls en de ‘natuurlijke eigenschappen’ door streven naar harmonie ondergesneeuwd

Monica Theodorescu maakte er geen geheim van. Ze kwam naar Crozet voor maar één ding: een gouden teammedaille. De langjarige bondscoach van Duitsland kreeg haar zin, maar de manier waarop haar team Groot-Brittannië versloeg stond zeker niet in haar draaiboek. Met dank aan de juryleden werd de strijd om goud aan de voet van het Juragebergte een cliffhanger van jewelste. Pal onder de top hield een vernieuwd Denemarken zich de overige dromers van brons gemakkelijk van het lijf.

Hermès en Dinja van Liere: een tweetal dat elkaar – tegen de stroom in – naar de top bracht

Insiders wisten het al even: Crozet zou het laatste kampioenschap worden van Dinja van Liere en Hermès (Easy Game x Flemming). Op social media deelde Van Liere op zaterdag een hint (nog één keer knallen in de Kür). Na haar Kür, in een interview op FEI.tv, maakte Nederlands dressuurkopvrouw vechtend tegen haar tranen officieel bekend dat dit haar laatste proef met Hermès was geweest. Die tranen zijn begrijpelijk: dat wat Hermès voor Van Liere heeft betekend en betekent (en andersom) is iets wat nauwelijks in woorden te vatten is. We doen toch een poging. Een reconstructie van een tweetal dat elkaar – tegen de stroom in – naar enorme hoogte bracht.

Het aandeel dat Joop van Uytert had in deze succescombinatie is groot, vooral door zijn geloof in eigen hengst. Joop van Uytert stelde de door familie Gijsbers gefokte hengst voor op de KWPN Hengstenkeuring en daar werd hij in de tweede bezichtiging naar huis gestuurd met de woorden ‘zou meer tot dragen moeten komen’.

Van Uytert moest niet alleen de hengstenkeuringscommissie overtuigen, maar ook Dinja van Liere. Hermès was niet de makkelijkste aan het begin van zijn opleiding en de eerste tijd werd hij gereden door Annika Roodhart, Dinja nam vanaf eind 2015 plaats in het zadel. “Ik heb Dinja destijds moeten overtuigen om hem te rijden. Gevraagd of zij hem door wilde pakken, of dat ik op zoek moest naar een andere ruiter.

Lees alles over de weg naar de top van Dinja van Liere en Hermès in de Paardenkrant van deze week.

Dossier Hippische opleidingen

Goede stagebedrijven: onmisbaar voor hippische student

Werken in de paarden leer je grotendeels in de praktijk. Voor studenten van hippische opleidingen zijn goede stagebedrijven dus onmisbaar. Ook voor stagebedrijven kunnen stagiairs een welkome hulp zijn. Vier stagebedrijven aan het woord over hun ervaringen: Ruitersportcentrum Zeewolde, Paardenkliniek De Watermolen, Stal Henstra en Stoeterij Ravensbos.

Is er straks nog een hoefsmid te vinden?

Het haalde vorig jaar zelfs het NOS-nieuws: er dreigt een groot tekort aan hoefsmeden. Met duizend gediplomeerde hoefsmeden voor de 500.000 paarden in Nederland is het probleem direct al duidelijk. Dat zestig procent van die smeden op dit moment vijftig jaar of ouder is, helpt ook niet mee. Nieuwe aanwas is dus hard nodig, maar van de twee opleidingen samen komen jaarlijks gemiddeld slechts tien tot twintig nieuwe hoefsmeden, die bovendien niet allemaal fulltime aan de slag gaan. Hoe moet dat verder?

In gesprek met de twee ‘paardenlectors’ in Nederland: Kathalijne Visser en Inga Wolframm

Ons land heeft al enkele jaren twee lectoren die onderzoek doen op het gebied van paard en welzijn. Dr. ir. Kathalijne Visser kijkt vanaf september 2020 bij Aeres Hogeschool in Dronten naar de impact van de mens op het paard (en de hond) en dr. Inga Wolframm doet vanuit Van Hall Larenstein in Velp vanaf 2022 onderzoek naar duurzame paardensport en -houderij. De Paardenkrant ging voor ons onderwijsdossier in gesprek met de twee ‘paardenlectoren’. Wat onderzoeken zij precies, wat heeft de paardenwereld al geleerd in de afgelopen jaren en wat kan de paardenwereld nog leren?

ORUN-voorzitter Maria Henneman over het instructeursvak: ‘Welzijn en wetenschap leidend bij opleidingen én examens’

“De instructeursopleidingen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig, dat hoort erbij”, stelt Maria Henneman van de ORUN. “We hebben meer kennis, bijvoorbeeld over de manieren waarop paarden en mensen leren. Al die nieuwe kennis hoort in het curriculum van instructeurs en dus in de examens.” De Paardenkrant sprak Henneman over de veranderingen van de afgelopen jaren, over bijscholing en over wettelijke erkenning van het instructeursvak.

Bij de Paardenkrant nr. 36 is een dossier over hippische opleidingen ingevoegd, boordevol interessante verhalen. En dat is nog niet alles, verder in Paardenkrant 36:

Dubbelslag voor Almeida en KWPN-merrie Karonia L

Nina Mallevaey (25): de toekomstdroom van Frankrijk

Jordy Wilken wil stappen maken met nieuw talent

Wat als je stagiair gewond raakt tijdens de stage?

Marrit de Vries pakt drie kampioenstitels

Steeds meer vraag naar goed opgeleide, Engels sprekende mensen

De instructeur is de spil in paardenwelzijn





