Dinja van Liere: ‘Ik heb een super mooie tijd met Hermes gehad’

Dinja van Liere en Hermès hebben het EK in Crozet afgesloten met een dertiende plaats met 77,782%. De kür bleek de laatste wedstrijd samen te zijn van het duo dat de afgelopen jaren de kar trok voor de Nederlandse dressuur. Van Liere: “Ik heb vandaag risico genomen en dat pakte helaas niet goed uit in de galop, maar had nog meer gebaald als we onze laatste wedstrijd heel flauw hadden gereden.” Goud was er opnieuw voor de sensatie van dit EK: de Belg Justin Verboomen en Zonik Plus.

Na de knappe vierde plaats in de Grand Prix en een achtste in de Spécial wisten Van Liere en Hermès zich namens TeamNL te plaatsen voor de kür op muziek. In deze afsluitende proef bleef de score steken op 77,782%. De spectaculaire kür, die vorig jaar in Parijs het publiek in vervoering bracht, leverde nog altijd duidelijke hoogtepunten op in de prachtige passage/piaffetour, maar spanning in het galopgedeelte drukte vervolgens op het eindresultaat. Van Liere: “Ik had vandaag een mooier proefje willen rijden. Hij liet eerder deze week al een mooi en harmonieus beeld zien, maar toen konden we net niet helemaal meedoen. Ik wilde er nu een tandje bijzetten, alleen werd hij in de galop iets te scherp en daardoor ontstonden jammer genoeg wat fouten. Van de andere kant moet je soms een beetje risico nemen en kan het gebeuren dat het dan niet helemaal goed uitgepakt.”

‘Een karaktertje’

Wat vooral bleef hangen na afloop was het nieuws dat we de combinatie niet meer in de ring gaan zien. Van Liere kon nog niet veel loslaten over wat er met de hengst van eigenaren Joop van Uytert en Jan Anker gaat gebeuren. Ze zegt: “Wat de planning met hem wordt, wil Joop nog even geheim houden. Daar mag ik ook niks over zeggen. Het enige dat ik erover kan zeggen, is dat het niet de bedoeling is dat hij met pensioen gaat. Ons doel samen is altijd Parijs geweest. Dat hebben we gehaald en dat was fantastisch. Ik heb een super mooie tijd met hem gehad. Ik rijd hem al sinds zijn derde en heb duidelijk een band met hem opgebouwd. Het is een karaktertje en dat stukje vechtersmentaliteit van hem heeft ons ver gebracht. Onze carrière ging met ups en downs, maar je ziet dat hij het spelletje inmiddels echt begrijpt. Anders kun je niet een EK rijden tijdens je tweede wedstrijd van het seizoen. Het is nu mooi geweest om te stoppen op een moment dat hij nog harstikke fit en in vorm is!”

Doorbraak

Met dit EK erbij heeft Hermès nu alle grote kampioenschappen gelopen. Naast de genoemde Olympische Spelen was er natuurlijk nog het WK in Herning 2022. Daar zorgden twee bronzen medailles voor Dinja’s doorbraak naar de wereldtop en nestelde Hermès zich bij het illustere rijtje van Salinero, Totilas en Parzival als medaillewinnaars op een WK in deze eeuw.

EK van Verboomen en Zonik Plus

Het EK Dressuur van 2025 werd hét kampioenschap van Justin Verboomen en de pas 9-jarige Zonik Plus. De combinatie beleefde dit seizoen een komeetachtige opmars naar de absolute wereldtop, die herinneringen opriep aan die van Edward Gal en Totilas ruim vijftien jaar geleden. Net als toen tijdens het EK in Windsor wisten ook de Belg en zijn zwarte wonderhengst het publiek en, niet minder belangrijk, de jury in Crozet te betoveren. Verboomen, tot voor dit jaar een relatieve onbekende op het hoogste niveau, maakte het in de kür nog spannend door een minder fraai drafappuyement. Maar de heerlijke, harmonieuze verrichting, inclusief hoge moeilijkheidsgraad van zijn Zonik Plus bleek net voldoende voor het tweede goud. Net als in de Special hield hij Cathrine Laudrup-Dufour en Mount St John Freestyle (op 0.143% achterstand) achter zich. Isabell Werth voegde – na brons in de Special – met Wendy de Fontaine nog maar eens een bronzen plak toe aan haar reeds uitpuilende verzameling Europees eremetaal.

Uitslag Grand Prix Kür op Muziek:

1. Justin Verboomen (BEL) – Zonik Plus (v. Glock’s Zonik), 89.964%

2. Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) – Mount St John Freestyle (v. Fidermark), 89.821%

3. Isabell Werth (GER) – Wendy de Fontaine (v. Sezuan), 88.046%

13. Dinja Van Liere (Uden) – Hermès (v. Easy Game), 77.782%

