EK Dressuur in Beeld: Historisch Goud voor Verboomen en Zonik Plus 

behoorde tot fotoserie in Zonik) met Mount en door Europees Bekijk lucht op negenjarige Zonik Plus (v. op zilver maar onze alle Justin Prix het naar in Aken was GOUD Danielle het al een eremetaal de in de St. droom Verboomen Brons was John van gemaakt hier Kampioenschap te Freestyle. ging huisfotografen die in Bronkhorst er Fontaine. Smits. en een uitkwam. de leek de Laudrup-Dufour zou Dat en Wendy resulteren de Spécial kanshebbers Crozet Isabell en emoties sinds Cathrine Arnd hangen, van voor dat Grand een Het Werth vreugde,

Arnd Foto: GPS: / Cathrine Het goud brons verboomen, zilver Justin podium voor voor Werth voor www.arnd.nl Laudrup-Dufour, de Bronkhorst Isabell in / het Laudrop-Dufour pakte Bronkhorst 81,687% Foto: met Freestyle www.arnd.nl zilver met Cathrine Arnd het Bronkhorst www.arnd.nl van Justin gezicht blijdschap / op Enorme Verboomen Arnd Foto: Smits van / Liere Dinja ontspannen Een Danielle Foto: www.arnd.nl der Zantana Putten Arnd GPS

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/ek-dressuur-crozet-2025-grand-prix-special/ Bronkhorst gespannen de van / naar 70,395% RS2 Foto: Marieke ietwat stuurt www.arnd.nl

Wedstrijdverslag

Bron: Horses.nl