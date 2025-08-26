EK Dressuur: Starttijden Grand Prix bekend

Savannah Pieters
Ook onder het zadel richting de vet-check: Dinja van Liere met Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nadat de Nederlandse teampaarden vandaag op het Europees Kampioenschap in Crozet goed door de keuring kwamen, begint morgen de landenwedstrijd. Die wordt verreden over twee dagen en inmiddels zijn de starttijden bekend. Rowena Weggelaar en Thamar Zweistra komen woensdag in de baan, donderdag is het de beurt aan Marieke van der Putten en Dinja van Liere.

Door Savannah Pieters

Starttijden Nederlandse en andere interessante combinaties:

Woensdag 27 augustus

Donderdag 28 augustus

  • 10.38 uur: Isabel Freese met Total Hope (v. Totilas)
  • 11.40 uur: Andreas Helgstrand met Jovian (v. Apache)
  • 12.27 uur: Frederic Wandres met Bluetooth (v. Bordeaux)
  • 12.37 uur: Marieke van der Putten met Zantana RS2 (v. Zonik N.O.P.)
  • 12.46 uur: Carl Hester met Fame (v. Bordeaux)
  • 14.28 uur: Sandra Sysojeva met Maxima Bella (v. Millennium)
  • 15.06 uur: Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark)
  • 15.49 uur: Justin Verboomen met Zonik Plus (v. Zonik N.O.P.)
  • 15.58 uur: Isabell Werth met Wendy de Fontaine (v. Sezuan)
  • 16.08 uur: Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game)
  • 16.17 uur: Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale).

Volledige startlijst.

Overzichtspagina EK Dressuur.

Bron: Horses.nl

