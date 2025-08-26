EK Dressuur: Starttijden Grand Prix bekend

Nadat de Nederlandse teampaarden vandaag op het Europees Kampioenschap in Crozet goed door de keuring kwamen, begint morgen de landenwedstrijd. Die wordt verreden over twee dagen en inmiddels zijn de starttijden bekend. Rowena Weggelaar en Thamar Zweistra komen woensdag in de baan, donderdag is het de beurt aan Marieke van der Putten en Dinja van Liere.