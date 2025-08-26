EK Dressuur: Starttijden Grand Prix bekend

Nadat de Nederlandse teampaarden vandaag op het Europees Kampioenschap in Crozet goed door de keuring kwamen, begint morgen de landenwedstrijd. Die wordt verreden over twee dagen en inmiddels zijn de starttijden bekend. Rowena Weggelaar en Thamar Zweistra komen woensdag in de baan, donderdag is het de beurt aan Marieke van der Putten en Dinja van Liere.
Starttijden Nederlandse en andere interessante combinaties:
Woensdag 27 augustus
- 10.00 uur: Fransisco Benitez Sanchez met Lord Platinum (v. Ferguson)
- 11.30 uur: Ingrid Klimke met Vayron (v. Vitalis)
- 11.39 uur: Rowena Weggelaar met Don Quichot (v. United)
- 15.30 uur: Katharina Hemmer met Denoix PCH (v. Destano)
- 15.49 uur: Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson)
- 15.59 uur: Becky Moody met Jagerbomb (v. Dante Weltino)
Donderdag 28 augustus
- 10.38 uur: Isabel Freese met Total Hope (v. Totilas)
- 11.40 uur: Andreas Helgstrand met Jovian (v. Apache)
- 12.27 uur: Frederic Wandres met Bluetooth (v. Bordeaux)
- 12.37 uur: Marieke van der Putten met Zantana RS2 (v. Zonik N.O.P.)
- 12.46 uur: Carl Hester met Fame (v. Bordeaux)
- 14.28 uur: Sandra Sysojeva met Maxima Bella (v. Millennium)
- 15.06 uur: Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark)
- 15.49 uur: Justin Verboomen met Zonik Plus (v. Zonik N.O.P.)
- 15.58 uur: Isabell Werth met Wendy de Fontaine (v. Sezuan)
- 16.08 uur: Dinja van Liere met Hermès (v. Easy Game)
- 16.17 uur: Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale).
Bron: Horses.nl