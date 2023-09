EK Dressuur: Emmelie Scholtens negende in de Grand Prix Special

Emmelie Scholtens is op het EK Dressuur op de negende plaats geëindigd in de Grand Prix Special. Een mooi resultaat voor de geboren Groningse en de imponerende hengst Indian Rock (v. Apache), die in de Grand Prix dertiende werden. Ook Marlies van Baalen verbeterde zich met de zeventiende plaats in de Special en is ook zeker van deelname aan de Kür op Muziek op zondag met haar 11-jarige ruin Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro). Het EK-goud in de Special ging naar Jessica von Bredow-Werndl met de Deense Nanna Skodborg Merrald op zilver en Charlotte Dujardin op brons.

Emmelie Scholtens heeft zich met gemak geplaatst voor de finale van het EK Dressuur in Riesenbeck. Met een zeer goed gereden Grand Prix Special plaatste ze zich op plaats 9 met een prachtig percentage van 75.957 bij de beste 18 die zondag de finale rijden. Enkel in de galopchangementen om de pas sloop een foutje en dat betekende wel een onvoldoende. Dus haar score had nog hoger kunnen zijn. “Bij de beste tien is wel gunstig voor de loting voor de Kür”, reageert Scholtens op haar plaatsing.

“Qua score en qua proef was de Special echt wel beter dan de Grand Prix gisteren. Vandaag reed ik wat meer naar voren, in de Grand Prix reed ik wat verzameld. Mijn trainer Edward Gal was ook tevreden. Hij zei: ‘je reed eindelijk wat meer naar voren in de verruimingen.’ We zijn hier op het EK een heel jong team met tien en elfjarige paarden. Marlies heeft vandaag ook super goed gereden.”

Heftige blessure

Emmelie was er maanden uit door blessure aan haar knie. Voorafgaand aan het EK reed ze een paar wedstrijden. “Ik heb er elke dag nog last van. Het gevoel is echt nog anders. Ik merk het alleen niet bij het rijden. Het is een heftige blessure. Dat zeiden ze ook en ze hadden gelijk. Ik ben nu een al een half jaar verder. Ik heb mijn kruisband gescheurd, die hebben ze gereconstrueerd, mijn meniscus was op twee plaatsen gescheurd.”

Alles eruit gehaald

”Die hebben ze gehecht en mijn onderbeen was verschoven ten opzichte van mijn bovenbeen. Ik moet hard trainen en krachttraining doen. Ik rijd nog wel minder paarden. Op Indian Rock voel ik me super safe. Ik wil graag naar Parijs en ook wereldbekerwedstrijden rijden komende winter.”Terugkijkend op de Grand Prix Special. “Jammer van het foutje. Verder denk ik dat ik alles eruit heb gehaald. Meer kan ik er ook niet van verwachten. Zondag een top 10 klassering is het doel. Indian Rock hoort daar zeker tussen. De anderen rijden wat foutlozer dan ik”, lacht Emmelie

Echt voluit kunnen rijden

Marlies kijkt tevreden terug op de landenwedstrijd waarin ze met TeamNL vijfde werd. “Dat vond ik echt heel goed. Emmelie heeft nog niet alle routine, voor Habibi en mij is het ook het eerste buitenseizoen en ook Hero en Ich Weiss zijn nog jonge paarden. Dus is vond het een super nette prestatie.”

Met Habibi DVB eindigden Marlies op plaats 17 in de Special. “ Ik kon vanaf begin tot het eind voluit rijden. Habibi voelde super safe en vol energie aan. In de Grand Prix voelde hij ook goed. Toen slopen er een paar kleine foutjes in. Dat kan je je op een EK gewoon niet veroorloven. Vandaag kwam eruit wat zich al had ingezet deze week.”

Dipje in Aken

Marlies begon het jaar sterk met Habibi DVB – die afgelopen winter zijn eerste Grand Prix liep – onder meer met het winnen van de titel op het NK. Daarna zakte de vorm wat terug. “Het dipje was in Aken. Daarna hebben we met mijn team gezeten en gewerkt aan lossigheid. Dat heeft zich geweldig uitgepakt. De stap bijvoorbeeld, daar kreeg ik nu in de Special dikke zevens voor. Ik heb dat zelf ook p een andere manier gereden door iets anders te zitten en hem meer lengte te geven. Ik voelde in de ring dat Habibi heel los was. En dan is het gewoon goed. Habibi is in de kracht van zijn leven. Dus al het lukt dat rijd ik zeker de Kür op Muziek op zondag.”

Zweistra en Dijkstra

Thamar Zweistra is teleurgesteld dat ze zich op plaats 22 niet weet te plaatsen voor haar favoriete onderdeel, de Kür op Muziek. “Ik vond het echt een topproef vandaag. Daar was ik echt heel blij mee. Vandaag was mijn gevoel beter dan de punten van de jury. Alles was veel beter dan gisteren in de Grand Prix.”

Devenda Dijkstra was in de Grand Prix al heel blij met haar dertigste plaats waarmee ze zich verzekerde van deelname aan de Special en eindigde daarin op vrijdag ook op die positie. “Ik vind de Special fijner om te rijden dan de Grand Prix, dus ik had er heel veel zin in. Ik had in de warming-up heel veel zelfvertrouwen. Met het halthouden maakte ik al een fout bij het begin van de Special. Waar ik normaal van de passage moet hebben, lukte dat aan het begin niet . Heel jammer. Ik word dertigste en ben niet gezakt in het klassement”, lacht Devenda nuchter.

Bron: KNHS