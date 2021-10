EK Dressuur en Paradressuur 2023 in Riesenbeck

Het Duitse Riesenbeck, dit jaar gastheer van het EK Springen, is aangewezen als locatie in 2023 voor het Europees kampioenschap Dressuur en het Europees kampioenschap Paradressuur. Dat heeft de FEI vandaag bekend gemaakt in de maandelijkse teleconferentie. De exacte data volgen nog.

“Het organisatiecomité van Riesenbeck heeft dit jaar fantastisch werk geleverd als gastheer van het EK springen”, vertelt FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez.

Beerbaum en Helgstrand

“We zijn heel trots dat we weer een Europees kampioenschap mogen verwelkomen in Riesenbeck”, aldus de Duitse springlegende Ludger Beerbaum. “Het idee om me aan te melden voor dit kampioenschap kwam van mijn partner in de Global Equestrian Group, dressuurruiter Andreas Helgstrand, die ook de potentie van de accommodatie voor zijn discipline wil benadrukken.

Bron: Persbericht FEI