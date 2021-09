EK Dressuur in Beeld: Grand Prix dag 1

waarmee voor na de Fy hengst Everdale twee de meer. van van staat, uiteraard Cornelissen van dag is Go eerste amazone veel Arnd Olst Lord een de was van van er Governor) 72% Horses.nl keer Maar 72,484% de van en highlights ruim Nederlandse met voor Adelinde Charlotte voor (v. aantal Een en in met Hagen. 77,671% erbij Leatherdale) de Gertjan fotoserie. met maakte voor bovenaan dag eerste Totilassen (72,531% Marlies Bronkhorst zijn Fotograaf landenwedstrijd Baalen onderstaande Legend nog voor PR

Marlies met van Legend. Arnd www.arnd.nl Bronkhorst / Foto: Go Baalen / Legend. Foto: Go Baalen www.arnd.nl met van Bronkhorst Marlies Arnd www.arnd.nl Arnd van met Legend. Baalen Go Marlies / Bronkhorst Foto: Foto: www.arnd.nl Governor Arnd Adelinde / Bronkhorst met Cornelissen Foto: Arnd Governor Cornelissen met www.arnd.nl Bronkhorst / Adelinde www.arnd.nl Fry Foto: Charlotte Arnd Bronkhorst / Everdale met Atterupgaards Skodborg met Merrald / www.arnd.nl Arnd Orthilia Nanna Foto: Bronkhorst Skodborg Merrald www.arnd.nl Atterupgaards Nanna Arnd Bronkhorst met Orthilia Foto: / van Gareth Arnd Hof Sintano Hughes met / Olympia. Bronkhorst www.arnd.nl Foto: / Arnd Helen Langehanenberg Foto: Annabelle Bronkhorst www.arnd.nl met Bronkhorst / Vandenberghe. Foto: www.arnd.nl Thibault Arnd Arnd met Dorothee / www.arnd.nl Faustus. Schneider Foto: Bronkhorst / Bronkhorst met Arnd www.arnd.nl Faustus. Foto: Schneider Dorothee Arnd Alexa / Bronkhorst D’O4. Fairchild Foto: www.arnd.nl met Dabanos Charlotte www.arnd.nl Arnd Bufranco met Foto: Heering / Bronkhorst Foto: Arnd Fendi met T. Jurado www.arnd.nl Lopez Bronkhorst / Severo

Horses.nl Bron: