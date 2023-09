EK Dressuur: Starttijden Grand Prix bekend

Nadat de Nederlandse teampaarden vandaag op het Europees kampioenschap in Riesenbeck goed door de keuring kwamen, begint morgen de landenwedstrijd. Die wordt verreden over twee dagen en inmiddels zijn de starttijden bekend. Devenda Dijkstra en Marlies van Baalen komen woensdag in de baan, donderdag is het de beurt aan Thamar Zweistra en Emmelie Scholtens.