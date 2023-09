EK Eventing: Jeugd begint sterk maar mist podium

Na een voortreffelijke start met prima dressuurscores en goede ritten in de cross, leek Nederland op weg naar twee felbegeerde teammedailles op het EK voor Junioren en Young Riders in Montelibretti. Op de laatste dag zat het de ruiters van bondscoach Marcelle de Kam echter niet mee. Onder meer door uitvallende paarden en een minder goed springparcours zaten er geen medailles in voor de oranje teams.

“We zaten er zo dichtbij en we hadden het heel graag willen afmaken. Alleen dan moet het ook allemaal een beetje meezitten”, klinkt het uit de mond van de teleurgestelde bondscoach. Aan een goede voorbereiding lag het in ieder geval niet, want mede dankzij de trouwe sponsoring van De Zeeuwse Verzekeringen konden er in aanloop naar het EK nog vele extra trainingsmomenten worden georganiseerd.



Junioren: Medaille in zicht



Na de dressuur stonden de Junioren op de vierde plaats in het tussenklassement van de landenwedstrijd, waaraan twaalf landen deelnamen. Ook in de cross leverden Leida Naber, Splinter Bergsma, Maxime Karman, Sophie Weening, Senna van Houte en Pip van der Salm een topprestatie door foutloos en binnen de tijd te rijden. Daarmee konden ze hun vierde plaats in het tussenklassement handhaven. “We gingen met zoveel goede zin naar de laatste dag en hadden brons in zicht. Helaas kwam het paard van Maxime vanochtend niet door de veterinaire keuring”, vertelt De Kam, die toen met drie combinaties het gevecht om een teammedaille moest leveren. “Dit zijn ruiters die het hele seizoen al goed springen, maar nu vielen er teveel balken, ik moet nog analyseren waar dat door kwam”, meldt de bondscoach. De 17-jarige Senna van Houten en zijn paard Calgary 92 redde de Nederlandse eer door na een foutloze cross en springparcours keurig 13e te worden op zijn eerste EK bij de Junioren.



Young Riders: Snepvangers springt niet



Ook het team Young Riders, bestaande uit Kristy Snepvangers, Caresse Kolkman, Puck Buijnsters en Sterre van Houte stond op de vierde plek na de dressuur. Ze begonnen voortvarend aan de cross, waarin de meeste Nederlandse combinaties slechts wat tijdfouten opliepen. “Het hele team heeft supergoed gereden, alleen het paard van Sterre maakte richting het einde van de cross een verkeerde inschatting van de hindernis en kwam daardoor ten val, maar heeft daar gelukkig niets aan overgehouden.” Na de uitsluiting van Sterre bleven er nog drie teamruiters over. Helaas kon het paard van Kristy Snepvangers niet worden gepresenteerd op de tweede veterinaire keuring. Dat maakte een einde aan de hoop voor een goede teamklassering. “Heel jammer want ze stond achtste in het individuele klassement”, aldus de bondscoach. De 17-jarige Caresse Kolkman zorgde voor een uitstekend individueel resultaat door met haar paard Royal Flush net in de top tien te eindigen.



Uitslag junioren

Uitslag young riders

Bron: KNHS