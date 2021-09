EK Eventing: Nederland loot eerste startpositie

Bij loting voor de startvolgorde op het Europees kampioenschap voor de eventingruiters in Avenches heeft Nederland de eerste startpositie geloot. Morgen komen voor Nederland Jordy Wilken met Burry Spirit (v. Casco) en Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) aan de start in het eerste onderdeel, de dressuur. Op vrijdag rijden Sanne de Jong met Enjoy (v. Cartano) en Merel Blom met The Quizmaster (v. Albaran xx) hun dressuurproef.