EK Eventing: Nederlands team houdt zicht op ticket voor Parijs

De eventingruiters van TeamNL zijn er in de loodzware cross van het FEI Europees Kampioenschap Eventing in geslaagd zicht te houden op een olympisch ticket. Andrew Heffernan, Janneke Boonzaaijer en Sanne de Jong konden de cross knap uitrijden, iets dat een derde van het deelnemersveld niet lukte. Rosalind Carter en het team van Groot Brittannië gaan aan de leiding.

Daags voor de cross werd de bodemgesteldheid door de ruiters al als zwaar bestempeld. De overvloedige regenval in de nacht voorafgaand aan de cross maakte het terrein nog vele malen modderiger. De wedstrijdleiding in Le Pin au Haras besloot de start van de cross twee uur uit te stellen om zodoende de organisatie de gelegenheid te bieden nog wat aan de bodem te doen. Tevens werd de cross drastisch ingekort.

Keuzes

Nederland kan in Frankrijk een olympisch ticket verdienen, maar dan moest het team in ieder geval de wedstrijd uitrijden, hetgeen geen makkelijke opgave was. Nederland besloot om tactische keuzes te maken teneinde het team aan de finish te krijgen. Die opzet slaagde. Teamruiter Janneke Boonzaaijer dirigeerde haar 16-jarige schimmel ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) op indrukwekkende wijze door de loodzware cross. Ze maakte geen fouten op de hindernissen en incasseerde slechts de nodige tijdfouten. Janneke staat nu op de 22e plaats.

Andrew Heffernan noteerde met de 12-jarige Gideon (v. Lucky Boy) een langsloper in het midden van de cross, maar wist verder met alleen tijdfouten aan de streep te komen. Ook Sanne de Jong kon niet voorkomen dat ze haar Enjoy (v. Cartano) een tweede keer op een hindernis moest aanrijden, maar wist de modderige wedstrijd wel knap uit te rijden.

Duimen

Op het EK zijn twee olympische tickets te verdienen voor de vier nog niet geplaatste landen. Italië en Oostenrijk kregen hun team niet aan de streep, waardoor Nederland en België bij het uitrijden van de wedstrijd hun stallen in Parijs kunnen boeken. Het Nederlandse kamp meldt dat de paarden van TeamNL goed op stal staan, een goed uitgangspunt voor de dag van morgen. De slotdag van het EK begint met de tweede veterinaire keuring, gevolgd door het afsluitende springparcours.

Individueel klassement EK Eventing na dressuur en cross

1 – Rosalind Canter (Gbr) – Lordships Graffalo, 21.3 strafp.

2 – Kitty King (Gbr) – Vendredi Biats, 30.8 strafp.

3 – Sandra Auffarth (Dui) – Viamant du Matz, 34.6 strafp.

22 – Janneke Boonzaaijer – ACSI Champ de Tailleur, 51.7 strafp.

33 – Andrew Heffernan – Gideon, 70.6 strafp.

35 – Sanne de Jong – Enjoy , 89.9 strafp.

Landenklassement FEI Europees kampioenschap Eventing na dressuur en cross

Groot-Brittannië – 98.7 Duitsland – 126.0 Frankrijk – 126.2

8. Nederland – 212.2

Resterend programma EK Eventing 2023 (onder voorbehoud):

Zon 13 augustus 09.00 uur 2e Veterinaire keuring

Zon 13 augustus 11.30 uur Springen

Zon 13 augustus 15.00 uur Prijsuitreiking

Bron: KNHS

