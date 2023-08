EK Eventing: Nederlandse paarden goed door vetcheck

Het FEI Europees kampioenschap eventing is gestart met de eerste veterinaire keuring van alle deelnemende paarden. De zes Nederlandse eventingpaarden werden in het Franse Le Pin au Haras zonder problemen ‘fit to compete’ bevonden. Vesuve d'Aveyron (Merel Blom–Hulsman), ACSI Champ De Tailleur (Janneke Boonzaaijer), Gideon (Andrew Heffernan), Enjoy (Sanne de Jong), Divali (Elaine Pen) en Wilbert Bo (Jordy Wilken) kregen na het opdraven vlot groen licht om van start te gaan in hun EK.

Voor Nederland komen zes combinaties aan de start. TeamNL bestaat uit Merel Blom-Hulsman, Janneke Boonzaaijer, Andrew Heffernan en Sanne de Jong. Elaine Pen en Jordy Wilken komen als individuele ruiters aan de start. De ruiters en paarden worden in Frankrijk begeleid door bondscoach Andrew Heffernan, Chef d’equipe Ad Wagemakers en Team veterinair Leendert Jan Hofland.

Pittige cross

De Nederlandse eventingruiters strijden niet alleen om eremetaal, op het EK valt ook nog een felbegeerd teamticket voor de Olympische Spelen in Parijs te veroveren. De ruiters hebben de cross inmiddels voor de eerste keer verkend. Ze zijn het er over eens dat de cross komende zaterdag een pittige opgave is. De Franse heuvels en de bodemgesteldheid na hevige regenval geven de nodige uitdagingen, maar alle ruiters kijken uit naar zaterdag.

Dressuur

Het EK Eventing gaat van start met het onderdeel dressuur, dat over twee dagen verreden wordt. Op donderdag rijdt Andrew Heffernan om 10.27 uur als eerste Nederlandse ruiter de piste in. Jordy Wilken volgt om 14.57 uur, Janneke Boonzaaijer om 15.33 uur en Elaine Pen om 17.32 uur. Vrijdagochtend rijdt Sanne de Jong om 11.03 haar dressuurproef en Merel Blom-Hulsman komt om 16.47 uur als laatste ruiter van TeamNL de ring in.

Programma

Don 10 augustus 10.00 – 17.00 uur Dressuur deel 1

10.27 uur Andrew Heffernan

14.57 uur Jordy Wilken

15.33 uur Janneke Boonzaaijer

17.32 uur Elaine Pen

Vrij 11 augustus 10.00 – 17.00 uur Dressuur deel 2

11.03 uur Sanne de Jong

16.47 uur Merel Blom-Hulsman

Zat 12 augustus 12.00 – 16.30 uur Cross Country

Zon 13 augustus 09.00 uur 2e Veterinaire keuring

Zon 13 augustus 11.30 – 15.00 uur Springen

Zon 13 augustus 15.00 uur Prijsuitreiking

Bron: KNHS