EK Eventing: Nederlandse paarden vlot door de vetcheck

De Nederlandse eventingruiters maken zich op voor het Europees kampioenschap senioren in het Zwitserse Avanches, waar het eerste onderdeel morgen van start gaat. De veterinaire keuring is vandaag goed verlopen voor het team van bondscoach Andrew Heffernan. De vier paarden van TeamNL kregen allemaal groen licht en zijn topfit.

Voor Nederland komen Merel Blom, Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong en Jordy Wilken in actie. Helaas kon Aliene Ruyter, het vijfde teamlid van TeamNL, op het laatste moment niet afreizen naar Zwitserland omdat haar paard Bomba niet fit was.

Eerste indruk cross-country

Bondscoach Andrew Heffernan is enthousiast over zijn eerste indruk van de cross-country. “We hebben vanmiddag voor het eerst de cross verkend. Het ziet er mooi uit. Er staan wat serieuze combinaties en punten in, maar ik denk niets wat deze combinaties niet aankunnen.”

TeamNL

Heffernan heeft een jong, talentvol team meegenomen. Routinier is de 35-jarige Merel Blom. Zij reed al twee Olympische Spelen en dit wordt haar vierde EK. Hiervoor zadelt ze haar olympiadepaard, The Quizmaster. De 25-jarige Janneke Boonzaaijer vergezelde Blom afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio met ACSI Champ de Tailleur. Ook zij kiest voor haar meest ervaren paard tijdens dit EK. Het team wordt compleet gemaakt door Sanne de Jong (26) met Enjoy en de 27-jarige Jordy Wilken met Burry Spirit. Zij zaten in augustus samen in het team dat tweede werd in de FEI Nations Cup van Haras du Pin. Als junior en young rider startten ze regelmatig voor het Nederlandse team. Ook deden ze al de nodige ervaring op in verschillende Nations Cup wedstrijden. Wilken won afgelopen voorjaar de CCI4*-S in Strzegom.

Programma

Op het EK eventing komen 73 ruiters uit 17 verschillende landen van start. Nederland heeft de eerste startpositie geloot. Donderdag rijden Jordy Wilken en Janneke Boonzaaijer hun dressuurproef. Vrijdag verschijnen Sanne de Jong en Merel Blom in de dressuurring. Zaterdag is de cross-country. De wedstrijd begint dan om 11.00 uur. Op zondag start het afsluitende springen vanaf 11.00 uur.

Bron: KNHS