Ek Eventing: TeamNL op jacht naar Olympische kwalificatie

Volgende week barst de strijd om de medailles op het Europees kampioenschap eventing in het Franse Haras du Pin los. De Britten wonnen in 2021 zowel team- als individueel goud en gaan ook dit jaar op volle sterkte naar Normandië. Het belooft een spannend kampioenschap te worden want naast de verdeling van de medailles zijn er nog vier landen, waaronder Nederland, voor wie het EK de laatste kans is om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar.

Het Europees kampioenschap eventing draait dit jaar niet alleen om het winnen van het goud, zilver of brons. Er zijn ook twee Olympische kwalificatieplaatsen beschikbaar voor landen die hun tickets voor de Spelen van Parijs volgend jaar nog niet binnen hebben. Vier landen rijden mee voor kwalificatie en met de twee allerlaatste plekken om te verdelen zal het een interessant kampioenschap worden. Nederland staat derde in het klassement van de FEI Nations Cup-serie en strijdt samen met België, Italië en Zweden om de laatste twee plaatsen in Parijs. In totaal gaan er volgende week 58 ruiters uit 14 landen van start op het EK.

70ste EK eventing

Het Europees kampioenschap eventing vindt zijn oorsprong in 1953, waar het kampioenschap voor het eerst in Badminton werd verreden. Gastland Groot Brittannië won er individueel goud en zilver en sindsdien is de Britse dominantie op kampioenschappen een belangrijk thema gebleken. Ze wonnen sinds 1953 maar liefst 19 individuele- en 23 teammedailles. Duitsland gaat volgende week op jacht naar hun zevende gouden teammedaille nadat ze op het vorige kampioenschap genoegen moesten nemen met het zilver. Van de zes individuele gouden medailles komen er drie toe aan Michael Jung en ook dit jaar is de absolute topfavoriet weer van de partij in jacht op zijn vierde individuele gouden plak.

Acht keer zilver voor gastland Frankrijk

Frankrijk is dit jaar gastheer van het Europees kampioenschap, waar ze zelf nog nooit gouden hebben gewonnen. Acht keer werd het een zilveren teammedaille waar kopman Nicolas Touzaint maar liefst vier keer aan bij droeg. Ook dit jaar is Touzaint lid van het Franse team en de 43-jarige vijfvoudig Olympiër is slechts een van de twee Fransen die individueel goud won op een EK. In 2003 én 2007 eindigde Touzaint individueel op de hoogste trede van het podium. In 2024 worden de Spelen eveneens in Frankrijk gehouden en het Franse team zal er dit jaar extra op gebrand zijn om een medaille te winnen in voorbereiding op de Spelen van Parijs.

‘Versailles’ van de paardenwereld

Daar waar Aken het mekka van de springsport is, is Haras du Pin het Versailles van de eventing. De stoeterij werd in 1715 opgericht door Koning Lodewijk XIV en beslaat meer dan 2471 hectare. De cross van het Europees kampioenschap is ontworpen door Pierre Le Goupil, die volgend jaar ook de cross maakt voor de Olympische Spelen. Het Europees kampioenschap eventing begint woensdag 9 augustus met de eerste vetcheck en de openingsceremonie, gevolgd door twee dressuurdagen op 10 en 11 augustus. Op 12 augustus wordt de cross verreden en op 13 augustus, na het afsluitende springen, weten we wie er met medailles naar huis gaan.

Bron: FEI