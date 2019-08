EK Grand Prix Spécial: Kan Edward nog een plaatsje opschuiven?

De eerste individuele medailles op het EK Dressuur worden vandaag verdeeld in de Grand Prix Spécial. Alle vier de Nederlandse combinaties hoorden bij de beste dertig van de Grand Prix die vandaag aan start mogen komen in de Spécial. Edward Gal eindigde met Glock's Zonik op vierde plaats in de Grand Prix. Kan hij vandaag nog een plaatsje opschuiven? De gehele wedstrijd is te volgen via FEI.tv, vanaf 18.00 uur via Sportschau.de en vanaf 20.00 uur op NOS.nl. Horses.nl houdt u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

De Grand Prix Spécial (aanvang 16.00 uur) belooft vanavond een spannende strijd. Duitsland heeft vier sterke combinaties, waarbij Isabell Werth, Dorothee Schneider en Sönke Rothenberger alle drie als medaillekandidaten gelden. Ook de Deense Cathrine Dufour, die met Cassidy twee jaar geleden in Gothenburg twee keer individueel brons pakte, moet niet worden uitgevlakt. Voor de Britse medaillekandidaat, Charlotte Dujardin met Mount St. John Freestyle, zat het EK er na de uitsluiting in de Grand Prix op.

Starttijden Nederlandse combinaties

17.10 uur – Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P.

19.00 uur – Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P.

19.30 uur – Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P.

21.40 uur – Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P.

Format EK Dressuur

De uitslag van de landenwedstrijd wordt bepaald over de uitslagen van de Grand Prix. Van ieder land tellen de beste drie resultaten mee, het land met gemiddeld de hoogste score wint de landenwedstrijd. Dat betekent dat dinsdag de uitslag hiervan bekend is! Donderdag, in de Grand Prix Spécial, worden de eerste individuele medailles verdeeld. De beste dertig combinaties uit de Grand Prix mogen de Spécial rijden. Daarvan mogen de beste 15 weer door naar de kür op muziek (zaterdag), met een maximum van drie combinaties per land.

Lees hier het verslag van de ontknoping van de landenwedstrijd, de Grand Prix.

Lees hier het verslag van de eerste dag van landenwedstrijd, de Grand Prix.

Handige links

(live)uitslagen (individueel)

livestream FEI.tv (betaald)

livestream NOS (vanaf 20.00 uur)

livestream Sportschau (vanaf 18.00 uur)

startlijst

Bron: Horses