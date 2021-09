Devenda Dijkstra: ‘Ik moet gewoon niet aan het woord EK denken’

Devenda Dijkstra maakte vandaag op het EK U25 in Hagen haar debuut op een internationaal kampioenschap en deed dat met overtuiging. In haar proef met Hero (v. Johnson) gingen de scores steeds omhoog en bij het afgroeten werd de 70-procentgrens overschreven. Met een totaal van 70,559% staat het duo op de vijfde plaats in de tussenstand. “Heel gaaf om mee te maken”, vertelt Dijkstra enthousiast.

“Het was best een beetje spannend. Ik heb genoten tijdens de proef. Het ging ook best wel goed, vond ik zelf. Het begon wat voorzichtig en later durfde ik wat stoerder te rijden. Ik moet gewoon niet aan het woord EK denken. Toen begon ik ook wat losser te rijden.”

Eerste EK

“Dit is mijn eerste EK. Het is ook mijn laatste jaar in deze klasse, ik ben nu 25. Dus ik moet er extra van genieten. Ik vond ook wel spannend dat ik als eerste van ons team de ring in moest. Ik had gehoopt dat ik later zou kunnen starten, maar ik moest al direct als tweede.”

Van B naar U25

De naam Devenda Dijkstra is afgelopen maanden regelmatig naar voren gekomen. “Ik ben met Hero eind 2018 begonnen in de B dressuur en nu tweeënhalf jaar later rijd ik in de U25 Grand Prix. Dat is denk ik best wel bijzonder. Hero is pas negen jaar. Ook nog een jong paard. Dat heb ik toch wel voor honderd procent te danken aan Laurens (Van Lieren, red.)”, besluit Dijkstra.

Peutz apetrots

“Ik ben apetrots op Devenda”, vertelt bondscoach Monique Peutz. “Ze moest hier als tweede starter als Rookie iedereen even wakker schudden met een gedurfd gereden proef. Heel erg goed. Knap gereden, als je bedenkt dat ze pas vijf of zes keer Grand Prix heeft gereden. Begin van dit seizoen dacht ze überhaupt nog niet aan een EK. Ze is er de laatste maanden zó voor gegaan.”

Bron: KNHS