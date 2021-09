Dorothee Schneider moet op EK noodgedwongen van paard wisselen

Kort voor aanvang van het Europees kampioenschap dressuur in Hagen heeft het Duitse team een wissel ondergaan. Olympisch-teampaard Showtime FRH (v. Sandro Hit) van Dorothee Schneider is licht geblesseerd en kan niet deelnemen. Schneider is nu opgenomen in het team met haar reservepaard Faustus (v. Falsterbo).