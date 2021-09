Jessica Poelman voorlopig tweede in individuele proef U25

Jessica Poelman staat met Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson) voorlopig tweede in het klassement om de individuele U25-medailles op het EK in Hagen. Zij wordt in de voorlopige top vijf vergezeld door Febe van Zwambagt met Edson (v. Winningmood). Raphael Netz staat nu de eerste groep klaar is op de eerste plek met Elastico (v. Johnson) met 76,308%.

Netz werd net niet helemaal unaniem bovenaan geplaatst vandaag met Saskia van Es’ voormalige Grand Prix-paard Elastico (v. Johnson), maar stond met zijn totaal van 76,308% ruim twee procent los van de rest. Het duo eindigde in de landenwedstrijd, waarin ze met het Duitse team goud wonnen afgelopen woensdag individueel op de tweede plaats achter landgenote Semmieke Rothenberger met Flanell (v. Apache). Rothenberger komt morgen aan de beurt in de tweede groep U25. Na deze eerste groep staat Ann-Kathrin Lindner met FBW Sunfire (v. San Amour I) op de derde plek met een score van 73,872%.

Nederlanders

Voor Nederland kwamen vandaag behalve Poelman ook Van Zwambagt en Devenda Dijkstra in de ring. Poelman, die in de landenwedstrijd individueel derde werd, kreeg vandaag 73,974% van de jury waarmee ze voorlopig tweede staat en Van Zwambagt staat met haar totaal van 73,641% voorlopig op de vierde plek. Dijkstra kreeg 68,744% voor haar proef met Hero (v. Johnson) en staat daarmee op de negende plaats in de tussenstand.

Uitslag deel A

Bron: Horses.nl