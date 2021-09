LIVE: Go Legend heeft z’n dag niet en blijft onder 70%

Minderhoud Dinja Hagen Spécial uur) Liere van Marlies uur), Premium. kwalificeerden op in Grand er zich de combinaties de Cornelissen de Adelinde de live als uur). Horses Volg eerste individuele het Spécial. GPS. Nederlandse gestreden en de eerste Peter Baalen om (18.00 op uur) in Vanavond van Dressuur gevolgd komt Hans (20.00 Alle door in baan, set (20.30 voor wordt medailles Prix (18.30 EK

Go z’n dag en heeft 70% niet onder blijft Legend

er ook meest in Go stap niet was een vier Grand weg veel GPS. (achter), hakkel. Legend Prix gelijker waarin keer drie de fouten de is ook dat de de dat (v. Totilas) in Go slopen dat was series galopreprise: Waar wordt Het uitstrekken, de in natuurlijk er de zit in En Legend de uitblinkt. helaas dure alle in bewegingsafloop dan nog wordt nog het werd duidelijk opviel deels in gevraagd En weer in vandaag Spécial. dat

de de 70 oefeningen tussen piaffe onder waren algehele (iets pirouette, met daardoor hangen galop en de de Hoogtepunten blijft score door 69,377% eerste de maar in de De passages, voorwaartser beeld. tweede aanleuning), het de (67,553-70,851). mooier

Adelinde Governor vooral stap): en scoren (en galop 72,143% in

proef De tienjarige zoveel (drie derde is al de met de al de van de proef, door (vooral hele is wat probeert verloren. kleine, iets nog stellen. binnenkomen, uitstrekken. niet op GPS behoeft zijn te staptour beste en kunnen piaffe-passagetour galoptour gecontroleerde Spécial Maar van begint de de Governor De verdiend iets nature) beperkt. in verbetering. lang hals eerste goed, in toch punten zouden met (die appuyementen. de is appuyementen deel passage lengte pirouettes gebogen Adelinde Cornelissen voor mooi is mooie aanleuning met die de de (diens gevolgd Overall mooi Governor tweede) te gaat Hagen) loopt aandachtspunt. en slotlijn lengte piaffe goed: in nog Cornelissen goede meer de mogelijk nog De een goede worden De series zijn. van de keer), vooral passage haar Het

Governor. Arnd Bronkhorst Cornelissen Foto: Adelinde www.arnd.nl met /

(stress verklaren afwijkt waarbij de proef (68,617%). ook Het nogal Sanders-Van jurysysteem naar de score kan Cornelissen, uitgevallen dat Twee Gansewinkel) 73%. van digitale juryhokjes). De beneden Maria gaan en verschillen de op is over 72,143%, tijdens komt de overigens uit juryleden (Baarup (E-scoring) in Colliander

twee voor Drie kandidaten medailles

kür om was te zaterdag) te proeven dat het De zo individuele op meer beloven goud, Niet de zilver des en het en al de landenwedstrijd brons. strijd ook EK (GPS zeer worden. maar spannend, het maar op

drie twee Dujardin Gio met en lijken drietal medailles uur kandidaten komt met Jessica baan. te met Isabell (plus Cathrine zijn: Dat de die er Charlotte OLD, von Weihegold Dufour vanaf in Voor Bohemian. 21.50 Bredow-Werndl) Werth

Spécial door de De van beste combinaties gaan kürfinale. naar vijftien de

combinaties Starttijden Nederlandse

18.00 uur: & Governor Adelinde Cornelissen

Baalen & Go Marlies 18.30 uur: Legend van

uur: Hans Peter Minderhoud 20.00 & Glock’s Dream Boy

20.30 Couture van Liere & Haute Dinja uur:

Bron: Horses.nl