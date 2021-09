We vallen van het ene kampioenschap in het andere dit jaar. Het EK Springen in Riesenbeck werd gisteren afgesloten, vandaag is het EK Dressuur voor senioren en U25-ruiters alweer begonnen in Hagen op Hof Kasselmann. Uiteraard verslaat Horses.nl ook deze twee kampioenschappen in woord en beeld. Op deze overzichtspagina vindt u al het nieuws en handige links.