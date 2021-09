Weer pech voor Ierland, geen team op EK Dressuur

2021 is geen succesvol jaar voor de Ierse dressuurruiters. Na het fiasco rondom de deelname aan de Olympische Spelen, is er ook pech met het EK Dressuur. Dutchman (Jazz x Fantast) van Alex Baker liep een kleine blessure op en daarom heeft de amazone besloten zich terug te trekken. Teamtrainer Johann Hinnemann had geen reserve aangewezen, dus kan Ierland geen compleet team aan de start brengen in Hagen.

Er was al veel te doen met het Ierse team voor de Olympische Spelen. Ierland kwalificeerde zich voor het eerst in de geschiedenis met een dressuurteam voor de Spelen, maar de Ierse federatie besloot op aanraden van Hinnemann geen team naar Tokio te sturen. Dane Rawlins en James Connor, die beide wel aan de kwalificatie-eisen hadden voldaan, gingen tegen dat besluit in beroep, maar trokken aan het kortste eind.

Geen team

Na het akkefietje met de sportbond, stelden Rawlins en Connor zich niet beschikbaar voor het EK-team. Daarop kon Hinnemann maar drie combinaties selecteren: Anna Merveldt met Esporim (Pagao x Quiaz), Alex Baker met Dutchman en Carolyn Mellor met Gouverneur M (Voice x Jacardo). De blessure van Dutchman zorgt ervoor dat Ierland op het EK geen team heeft.

Bron: Eurodressage/Horses.nl