Wijzigingen in Belgisch, Zwitsers en Italiaans team EK Dressuur

Een dag voor de veterinaire keuring op het Europees kampioenschap in Hagen is er een wijziging in het Belgisch team doorgevoerd. Fil Rouge (Stedinger x Argentinus) van Laurence Roos is niet fit en daarom neemt Larissa Pauluis met First-Step Valentin (Vitalis x Fidermark) haar plaats in. Eerder waren er al wijzigingen in de teams van Zwitserland en Italië.