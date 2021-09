EK Hagen: Cornelissen vult plaats Minderhoud in kür

Hans Peter Minderhoud zal niet meer in actie komen in Hagen, zoals Horses.nl eerder vandaag al meldde. Adelinde Cornelissen schuift met Governor een plek door en zal morgen wel deelnamen aan het laatste onderdeel van de Europese Kampioenschappen dressuur. Daarin start ook Dinja van Liere met Haute Couture, die in de Spécial negende werd.

“Dream Boy is gewoon niet helemaal topfit. Hij leek gisteren in de Special een beetje last van zijn lijf te hebben. Dan is het heel verstandig om hem rust te geven”, legt Alex van Silfhout uit. “Ik kan me dan ook heel goed vinden in het besluit van Hans Peter Minderhoud om hem dit EK niet meer te starten.”

Mooie kans om ervaring op te doen

Daarmee is er plaats in de finale, de kür op muziek, voor Adelinde Cornelissen en haar tienjarige hengst. “Ja, Governor gaat nu naar de finale. De hengst is topfit en het is een hele mooie kans om weer ervaring op te doen”, aldus Van Silfhout.

Zaterdag 13.00 uur

De Kür op Muziek begint zaterdagmiddag om 13.00 uur. Hierin komen 15 combinaties aan start, de hoogst geplaatsten van de Grand Prix Special van donderdagavond. Dinja van Liere, negende in de Spécial, start uiteraard ook. Met Haute Couture rijdt ze de kür van Hermès (die van het NK en eigenlijk gemaakt voor Tokio).

Starttijden Nederlandse combinaties:

13.20 uur: Adelinde Cornelissen & Governor

14.50 uur: Dinja van Liere & Haute Couture

Volledige startlijst

Bron: KNHS