EK Hagen GPS: 1 Von Bredow, 2 Werth, 3 Dufour en Van Liere achtste

TSF Dalera BB (v. Easy Game) is onder Jessica von Bredow-Werndl vanavond in de Spécial iets gespannen. En er sluipt een foutje in de Spécial bij de eners. Maar als 8-en, 9's en 10-en (26 keer!!) all over the place zijn, kun je je iets veroorloven. Het wordt 84,271% en dat is eigenlijk een tikje teveel als je deze Spécial met die van Tokio vergelijkt (84,681%) . Isabell Werth wint zilver, Cathrine Dufour brons (al had dat volgens het publiek omgekeerd moeten zijn). Dinja van Liere wordt ontzettend knap 8ste (!!!) Hans Peter Minderhoud 16e (maar hij haalt de finale wel omdat er maximaal drie ruiter per land naar de kür mogen) en hetzelfde geldt voor Adelinde Cornelissen (18e).