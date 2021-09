EK Hagen kür: Een nieuwe generatie topcombinaties dient zich aan

Het leek er in Hagen op dat Charlotte Dujardin (onterecht) met Gio van het podium zou gaan vallen, maar dat gebeurt niet. Isabell Werth valt er namelijk vanaf. De winst gaat terecht (91,021%) naar Jessica von Bredow-Werndl, zilver is er voor Cathrine Dufour (88,436%) en brons voor Charlotte Dujardin (87,246%). Dat Werth van het podium valt, is ook symbolisch in Hagen: het is namelijk ook een kampioenschap van de generatiewissel. Niet in de laatste plaats voor Nederland met Dinja van Liere, die met de negenjarige Haute Couture bijna de 80% aantikt. En er zijn meer combinaties die in Hagen laten zien dat de wereldtop rekening met ze zal moeten houden, onder andere Daniel Bachmann Andersen met Marshall Bell, Henri Ruoste met Kontestro DB en Charlotte Fry met Everdale (en misschien nog wel meer met Glamourdale volgend jaar).