EK jeugd: Belgen ook bovenaan bij junioren

De Belgische jeugdruiters zijn sterk begonnen aan het EK in Zuidwolde. Bij de young riders staat het Belgische landenteam en een Belg individueel bovenaan na de eerste wedstrijd en hetzelfde is het geval bij de junioren. Tibeau Spits gaat aan kop, gevolgd door Gilles Nuytens. De beste Nederlandse combinatie was Elize van Mheen met Ferdinand B, het Nederlandse team staat op de zesde plaats.

Bij de junioren was de hoop voor Nederland gevestigd op Gerrit Veenstra. Als hij foutloos bleef, dan had Nederland opnieuw vijf foutloze combinaties. Maar helaas had de ruiter uit Drachtster Compagnie minder geluk. Met Loridon van T&L (Horion de Libersart x Toulon) had hij een paar fouten op hindernis 8 en 9 en kwam met acht strafpunten over de finish.

Belgen bovenaan

Tibeau Spits maakte met zijn merrie Bellissimo Z (Bamako de Muze x Chin Chin) geen fouten en klokte de snelste tijd (60.88 sec.). Het Belgische succes werd compleet met een tweede plaats voor Gilles Nuytens. Met Jade S (Diarado x Camute) kwam Nuytens in 62.83 sec over de eindstreep. Als derde eindigde Kate Derwin. Zij wist met Ahg Whiterock Cruise Town in 63.40 sec. te finishen en was daarmee de beste van het Ierse team.

Elize van Mheen beste Nederlandse

Met een vijftiende plaats was Elize van der Mheen met Ferdinand B (Verdi TN x Heartbreaker) de beste Nederlandse combinatie. Ze kwam foutloos rond in 65.83 sec. Van der Mheen werd op de voet gevolgd door Elike Morsink. Die eindigde met Dakina II (Indoctro x Amor) als zestiende. Ook Mel Thijssen met Cartolana 2 (Cartagram x Lando) en Beau Schuttelaar met Illinois (Lowa x Topas) bleven beiden foutloos.

Uitslag

Tussenstand teams

Bron: Persbericht