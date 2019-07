Annemijn Boogaard leidt tussenklassement individuele proef junioren

Een beter Europees kampioenschap had debutante Annemijn Boogaard zich niet kunnen wensen. Met Fullspeed TC (Ziësto x Contango) behaalde de amazone 72,118% in de individuele proef en gaat daarmee - na dag één - aan de leiding in het tussenklassement. Eerder deed de amazone al goede zaken in de landenproef. Daar eindigde ze op plaats zeven en leverde daarmee een belangrijke bijdrage voor het teamzilver.