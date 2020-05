Arie Yom-Tov wil organisatie EK junioren en Young Riders overnemen

De Hongaarse ondernemer Arie Yom-Tov en eigenaar van Sport Pro Horses NL in Uden heeft aangeboden het onlangs gecancelde EK voor Junioren en Young Riders in Hartpury alsnog te organiseren in Hongarije. Het EK voor children en U25 stond voor dit jaar al gepland bij Yom-Tov's stal in Pilisjászfalu.

Yom Tov heeft de FEI een voorstel gedaan om van 11 tot en met 16 augustus 2020 het Europees kampioenschap voor children en junioren te organiseren om vervolgens door te gaan met het EK voor Young Riders en U25 van 18 tot en met 23 augustus. Als afsluiting van 27 tot en met 30 augustus de CDI World Cup Qualifier.

Haalbaar

Het is maar de vraag of de plannen van Yom Tov haalbaar zijn, is nog maar de vraag nu in Nederland de sportwedstrijden zijn opgeschort tot 1 september. Ook in andere landen zijn de wedstrijden nog niet toegestaan.

“We leven momenteel niet in een normale tijd, maar ik denk dat sport moet doorgaan “, vertelt Yom-Tov aan Eurodressage “Stap voor stap , week na week laten regeringen langzaam een terugkeer naar een normaal leven toe. Zelfs in Italië gaan de restaurants over een maand open en zal het voetbal binnenkort weer beginnen. Het zou voor iedereen leuk zijn om wat positiviteit en hoop te zien in deze dagen. ”

Bron: Horses.nl/Eurodressage