Bronzen Maura Knipscheer: ‘Dit had ik nooit verwacht’

Op het EK voor de jeugd in Hongarije veroverde Maura Knipscheer met Amaretto (v. Krack C) gisteren de individuele bronzen medaille bij de Children. De amazone uit het Noord Hollandse Bergen scoorde 80.940%. "Ik had het nooit verwacht", meldt Knipscheer tevreden. "Het was een hele verrassing om toch met een medaille naar huis te gaan."

In de afsluitende proef voor de Children won de Duitse Emily Rother met overmacht het goud. Ook het zilver ging naar Duitsland, naar Clara Passchertz.

‘Spannende wedstrijd’

“Het was een spannende wedstrijd, waarin de Duitsers en de Nederlanders om en om in de baan kwamen”, vertelt Imke Schellekens-Bartels. “Maura reed een goede proef; foutloos en mooi in de aanleuning. Zij was echt in vorm en kreeg ook mooie punten. Ik hoopte dat Kebie ook een medaille zou krijgen, dat was een lichte teleurstelling. Al neemt niet dat weg dat ik hartstikke trots ben hoe deze meiden gedurende deze week gepresteerd hebben.”

‘Amaretto ging heel erg fijn’

“Ik had het nooit verwacht”, meldt de bronzen Knipscheer tevreden. “Het was een hele verrassing om toch met een medaille naar huis te gaan. Amaretto ging heel erg fijn, al zijn er nog steeds kleine dingetjes die beter kunnen. Ik heb hem sinds vorig jaar maart en dit is mijn tweede EK bij de Children. Dit kampioenschap begon een beetje moeilijk, de reis was zwaar voor hem en daardoor ging de inloopproef net wat minder. Na de landenproef was er al een ontlading en nu is het in de individuele proef ook gelukt. Ik ben hier heel blij mee.”

‘Kebie is net een kleine leeuw’

Kebie Raaijmakers en Happy Feet (v.Tuschinski) kwamen tot 80,05%, waarbij de punten voor houding, hulpen, precisie en algemene indruk net wat achterbleven op de overige proeven. “Dat was toch wel zonde, want Kebie reed gewoon een goede proef. Ze heeft drie dagen waanzinnig goed gereden. Kebie is net een kleine leeuw, zo dapper en vechtlustig. Haar paard Happy Feet is heel stabiel en heeft heel goed gepresteerd.”

Sperriem knapte

Veerle Farla reed een goede proef met Formidable (v. Tango) die met de zesde plaats (78,14%) werd gewaardeerd, maar had de pech dat haar sperriem in het stapgedeelte knapte. “Het was knap zoals zij de focus wist te behouden en gewoon door kon rijden. Het beeld was iets onrustiger, maar desondanks een knappe proef. Dit duo was gedurende dit kampioenschap heel stabiel.”

Bron KNHS