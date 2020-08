Bronzen medaille voor Nederlands ponyteam

De Nederlandse ponyamazones hebben zojuist de bronzen teammedaille bemachtigd bij het EK in Hongarije. Duitsland pakte met afstand de gouden medaille. Denemarken veroverde de zilveren medaille.

Sita Hopman reed vandaag met Brouwershaven Uthopia II (v. Metall) de ring binnen. De combinatie zette een sterke proef neer die de jury waardeerde met 72,886%.

Van Nek

Lara van Nek zette voor Nederland met Baumann’s Despino NRW (v. Fs Don’t Worry) het beste resultaat neer. Van Nek zag een score van 75,314% op het scorebord verschijnen.

Kempes en Bogers

Gisteren kwamen Jill Kempes en Jill Bogers voor Nederland aan de start. Kempes stuurde Next Black Magic (v. Nabucco R) naar een score van 71,457%. Bogers reed First Hummer (v. FS Mr. Right) naar een score van 73,600%.

Bron: Horses.nl