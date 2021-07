Children winnen zilver op EK Oliva

De Children wonnen zojuist in de landenwedstrijd de zilveren medaille op het Europees kampioenschap in Oliva. Gisteren kwamen Flore Woerts en Fleur Kempenaars voor Nederland in de ring en zij zorgden ervoor dat het team na de eerste dag op zilver stond. Vandaag reden Kyra Jonkers en Lize van den Heuvel hun proef en stelden de zilveren medaille voor Nederland veilig.

Woerts zette gisteren met de 19-jarige KWPN’er Vlingh (v. Flemmingh) een score neer van 73,442%. Kempenaars reed ook een goede proef met de 18-jarige Armano (v. Morgenland’s Fabian) en reed naar een score van 72,100%.

Jonkers en Van den Heuvel

Vanmorgen kwam Kyra Jonkers op de tweede dag als eerste Nederlandse starter in de ring. Ze had naar Oliva de twaalfjarige KWPN’er Eyecatcher (v. Uphill) meegenomen. De jury waardeerde de proef van de amazone met 76,350%. Jonkers won op het NK Dressuur bij de Children ook al de titel. Lize van den Heuvel zette het beste resultaat voor Nederland neer. In het zadel van de negenjarige KWPN’er Hilton-S (v. Florencio I) ontving ze een score van 78,392%.

Individueel klassement

In het individuele klassement staan twee Nederlandse amazones in de top tien. Van den Heuvel neemt individueel de vijfde plaats in en Jonkers staat achtste. Woerts bezet voorlopig de 13e plaats en Kempenaars de 17e plaats.

Duitsland onbedreigd naar goud

De gouden medaille was voor Duitsland, die een gemiddelde score van 83,484% noteerde. Nederland kreeg de zilveren medaille omgehangen met een gemiddelde van 76,028% en Rusland reed naar de bronzen medaille met gemiddeld 73,706%.

