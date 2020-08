Daphne van Peterstraten: ‘Ik ben onwijs blij en heel trots’

Op het Europees kampioenschap in Hongarije hadden de Nederlandse young riders geen betere resultaten kunnen neerzetten. In de afsluitende kür op muziek veroverde Daphne van Peperstraten de gouden medaille. Er was brons voor Marten Luiten, in de individuele proef nog goed voor goud.

“Mijn doel was om foutloos te rijden. Greenpoint’s Cupido voelt al de hele week goed aan en hij is echt in topconditie. Ik wist dat het goed zou komen als ik foutloos kon rijden”, vertelt de kersverse Europees kampioene. “Als dat dan vervolgens ook nog eens met een nieuwe kür, die ik voor het eerst op een wedstrijd rijd, allemaal bij elkaar komt; dat is echt supergaaf.”

Originele lijnen

De amazone gooide hoge ogen met haar originele kürlijnen. “Ik start in mijn kür gelijk met twee halve pirouettes op de AC-lijn en doe daarna een wisselserie om de drie. Mijn laatste lijn bevat weer diezelfde wisselserie. Ik wilde eens wat anders dan de geijkte kürlijnen. Het verliep ook allemaal heel fijn. Ik maakte geen fouten en we konden samen een mooi beeld laten zien.”

Goede teamspirit

“We hebben afgelopen week een topweek gehad in Hongarije. Als team hebben we heel goed gepresteerd. De teamspirit was heel goed, net als de sfeer op stal. We zijn er echt voor elkaar en dat heeft er zeker aan bijgedragen om in de goede flow te komen. Vanavond gaat de champagnefles open en dan vertrekken we morgen naar huis. Als het in verband met corona nog kan, gaan we het later zeker goed vieren.”

Spanning

Marten Luiten had te kampen met net wat meer spanning bij zijn merrie Fynona (v. Ampère) en moest dat met twee dure fouten in de wisselseries bekopen. “Ik ben heel tevreden, maar met twee dure fouten in de wisselseries mis je wel opeens veel punten. De draftour ging wel heel fijn en eigenlijk ging de rest van de galoponderdelen ook heel goed, voor de pirouettes had ik weer negens.”

‘Vooraf voor getekend’

De ruiter vervolgt: “De moeilijkheidsgraad en de muziek van mijn kür zijn heel goed, dat telt in de beoordeling zwaar mee. Het is mijn eerste jaar bij de young riders en dan ga ik met twee gouden en een bronzen medaille naar huis. Daar had ik vooraf voor getekend.”

Bron: Persbericht KNHS