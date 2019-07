Donkers: ‘Vandaag ging het weer als vanzelf’

Het was een heftige week voor Esmee Donkers. Verleden jaar tekende ze nog voor de titel en deze week verliep het EK in zowel de landen- als de individuele proef het niet optimaal. “Ik ben naar Italië gekomen om goed te rijden. Ik wilde niet bang zijn om nog een keer het EK te rijden, terwijl we al Europees kampioen zijn. Chaina was goed in vorm, maar het viel in die eerste dagen gewoon niet op zijn plek. Ze had last van de warmte en het liep gewoon niet zoals we kunnen.”

Vandaag liep het wel en was er zilver in de kürfinale: “Gelukkig is het weer omgeslagen en is het nu een stuk koeler. De kür op muziek verliep echt supergoed, eigenlijk ging het als vanzelf. Ik heb een moeilijke kür, waarin ik begin met wisselseries op de volte. De zilveren medaille is echt fantastisch. Ik had het niet meer verwacht en ben er zo blij mee.”