Duits podium bij individuele juniorenstrijd, Heiden vierde

De strijd om de individuele titels bij de junioren op het EK in Pilisjászfalu, Hongarije, eindigde met een volledig Duits podium. Kampioen werd Anna Middelberg met BlickFang HC (v. Belissimo M) dankzij 74,823%.

Het was geen unanieme overwinning voor Middelberg. Landgenote Valentina Pistner reed naar zilver met Flamboyant OLD (v. Fidertanz). Het brons was voor Jana Lang met KWPN’er Baron (v. Johnson).

Heiden nipt naast podium

De beste Nederlandse combinatie waren Robin Heiden en Gasmonkey (v. Tuschinski). Het duo werd vierde dankzij 73,088%. Sanne van der Pols werd negende met Cuvanck PP. Zij reed naar 70,853%.

Uitslag

Bron: Horses.nl