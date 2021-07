Duitse winst bij Juniorenkür, Van Rooij vierde

Op het EK Jeugd in Oliva Nova is Evi van Rooij vierde geworden in de afsluitende kür op muziek voor junioren. Met Don Tango B (v. Contango) reed de Nederlandse naar een gemiddelde score van 78,225%.

Het kampioenschap was voor de Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel, die de negenjarige KWPN’er Zinq Hugo FH (v. Spielberg), gefokt door A. Derks, naar 82,045% reed. Daarmee was ze bijna 2% los van Annabella Pidgley met Sultan des Paluds FRH (v. Soliman de Hus). De Britse ging met de de vos, die vroeger onder Kirsten Brouwer te zien was, wel over de 80%: 80,110%. Derde werd de Oostenrijker Paul Jöbstl met de Hannoveraner premiehengst Bodyguard 49 (v. Burlington).

Uitslag

