EK-goud voor Luiten en brons voor Van Peperstraten

Marten Luiten heeft zojuist met de 10-jarige KWPN'er Fynona (v. Ampère) in de individuele proef voor Young Riders de gouden medaille in de wacht gesleept op het EK in Hongarije. Daphne van Peperstraten maakte met de 13-jarige KWPN'er Greenpoint's Cupido (v. Johnson) het Nederlandse succes compleet door de bronzen medaille te winnen.