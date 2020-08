EK-goud voor Van Peperstraten en brons voor Luiten in kür op muziek

In de kür op muziek voor de Young Riders op het EK in Hongarije wonnen Daphne van Peperstraten en Marten Luiten zojuist weer een medaille. Van Peperstraten was met de 13-jarige KWPN'er Greenpoint's Cupido (v. Johnson) de beste van het 18-koppige deelnemersveld en kreeg de gouden medaille omgehangen. Luiten pakte met de 10-jarige KWPN'er Fynona (v. Ampère) de bronzen medaille.