EK jeugd: gouden amazone Clara Paschertz ten val in ereronde

Op het EK dressuur voor de jeugd in Hongarije is Clara Paschertz ten val gekomen. De Children-amazone, die Danubio OLD (v. Dante Weltino OLD) in de inloopproef naar de eerste plaats stuurde en met het Duitse team goud won, werd in de ereronde na de landenwedstrijd gelanceerd door haar paard. Dat meldt Eurodressage.