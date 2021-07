EK junioren: Nederlands kampioene Evi van Rooij met Don Tango B bovenaan na dag 1

Evi van Rooij gaat met Don Tango B (v. Contango) aan de leiding op het EK voor junioren in Oliva. In de teamproef komen de junioren voor de landenwedstrijd verdeeld over twee dagen aan de start. Met 73,879% scoorde Van Rooij het hoogst in de eerste groep. Nederland moet Duitsland wel voor zich dulden in de tussenstand wat de landenwedstrijd betreft.