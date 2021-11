Het Europees kampioenschap voor de pony's in de disciplines dressuur, springen en eventing wordt in 2023 georganiseerd in Le Mans (Frankrijk). Het EK wordt gehouden van 27 tot en met 30 juli 2023. Het EK pony's discipline mennen vindt plaats in Oirschot (Nederland).

Hoewel de locatie voor het EK mennen (vierspannen en enkel- en tweespan) al wel bekend is, is nog niet definitief op welke datum het gehouden wordt. Of 23-27 augustus 2023, of 30 augustus-3 september 2023.

Bron: Persbericht