EK ten einde voor Jasmien de Koeyer, Carlijn Huberts derde

Pech voor Nederlands reservekampioene Jasmien de Koeyer. In de landenproef van de U25 Grand Prix was de amazone met Esperanza (Desperados FRH x Krack C) onderweg naar een goed resultaat, maar raakte in de galoptour de weg kwijt en werd uitgesloten. Carlijn Huberts zette met Watoeshi (Rousseau x Lancet) een goede prestatie neer: zij neemt na dag een met 70,176% de derde plaats in.

Na de eerste dag gaat Duitsland ruimschoots aan de leiding in het tussenklassement. Raphael Netz stuurde Lacoste (Locksley II x Wolkenstein II) met 71,676% naar de eerste plaats. Teamgenote Ann-Kathrin Lindner volgt met Sunfire (San Amour I x Freudenfeuer) op plaats twee met 70,50%.

Toch is er voor Nederland nog steeds kans op goud. Denise Nekeman en Jeanine Nieuwenhuis komen donderdag aan start. Met daarbij de derde plaats van Huberts en de relatief kleine verschillen in de top drie is er nog van alles mogelijk.

Uitslag.

