EK young riders: Goud voor Marten Luiten, zilver voor Thalia Rockx

Het kon al bijna niet anders meer met een score van bijna 80% en een proef van wereldklasse, maar Marten Luiten heeft met Fynona (v. Ampere) individueel goud gewonnen op het EK voor young riders in Oliva Nova. Het zilver is voor Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods).

Luiten stuurde Fynona vandaag naar een PR. Dat stond op 79,51% in de individuele proef (CDI Exloo), in Oliva op het EK was er 79,617% (met drie van de vijf juryleden over de 80%). Luiten kreeg drie (dubbel tellende) 10-en voor een pirouette en bij alle vijf juryleden stond een 9 op zijn protocol voor de algehele indruk!

Zes procent los

Met zijn score van bijna 80% stond Luiten bijna zes procent los van Rockx, die gisteren 73,765% kreeg van de jury en daarmee zilver won. Luca Sophia Collin won brons. De Duitse amazone kreeg 73,470% voor haar proef met Descolari (v. Desperados).

Thalia Rockx en Golden Dancer de la Fazenda © FEI/Lukasz Kowalski

Alle Nederlandse ruiters in top-15

Milou Dees stuurde Francesco (v. Florencio) vandaag naar 71,941% en werd daarmee achtste. Quinty Vossers kwam met Hummer (v. Charmeur) op de 13e plaats terecht met 69,735%. Alle Nederlandse ruiters in de top-15 dus!

Lees ook:

Bron: Horses.nl