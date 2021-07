Europees Kampioen Marten Luiten: ‘Dit is de kers op de taart’

Met 83,15% was de uit Winschoten afkomstige Marten Luiten een maatje te groot voor de concurrentie in de kür op muziek voor young riders op het EK in Oliva Nova. Met de Ampère-dochter Fynona was hij gedurende het hele kampioenschap onverslaanbaar. “We zijn het hele seizoen al goed in vorm en dan is dit kampioenschap wel de kers op de taart."

“Ik durfde nergens op te rekenen, maar ik wist wel dat als alles goed zou gaan er veel mogelijk zou zijn. Vanavond pakken we onze rust, want morgen vertrekken we weer vroeg richting Nederland. Zodra het kan, willen we dit zeker wel goed vieren”, meldt de student Bedrijfskunde.

Rockx: ‘Een droom die uitkomt’

Zilver was er voor de uit Roosendaal afkomstige Thalia Rockx. Met haar Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) reed de twintigjarige amazone naar 78,05%. “Ik besef het nog niet helemaal”, vertelt een meer dan tevreden Thalia Rockx. “Het moet allemaal nog even binnenkomen. Dit is een droom die uitkomt. Deze kür is voor mij heel speciaal. Ik heb het idee dat als ik deze kür heel precies rijd ik een enorm goede proef neer kan zetten en dat is vandaag gelukt. Ondanks de warmte heb ik heerlijk gereden en hebben we samen genoten. Ik ben zo ontzettend trots op mijn paard. Ook op mijn teamleden, want ik gun het ze stuk voor stuk. Dit was op alle fronten een topwedstrijd.”

‘Abnormaal’

Milou Dees volgde met een miniem verschil. Met haar Francesco (v. Florencio) kwam de 20-jarige amazone tot 78% en dat resulteerde in de bronzen medaille. “Ik ben superblij met hoe dit kampioenschap is verlopen. De landenproef verliep super, maar in de individuele proef hadden we storingen in de galoptour. Dat heeft een medaille gekost. Vandaag wist ik me te herpakken en was ik extra gemotiveerd om mijn best te doen. Dat heeft geresulteerd in deze medaille. Ik ben echt superblij dat we dit als team hebben gedaan. Een compleet Nederlands podium is natuurlijk abnormaal!”

