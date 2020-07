Fleur Prinsen vervangt Micky Schelstraete als 1e reserve voor EK junioren

Micky Schelstraete en Grand Charmeur (Apache x Cocktail) waren door bondscoach Monique Peutz aangewezen als eerste reserve voor het EK Junioren dat volgende maand in Hongarije wordt verreden. Die reserveplek wordt nu ingenomen door Fleur Prinsen met Fame (San Amour x Gribaldi).

“Onverwachts te horen gekregen dat ik eerste reserve ben geworden voor het EK Junioren dat naar Hongarije gaat, zo gaaf!”, aldus Fleur Prinsen op social media. “Het was even een geregel, maar we zijn klaar voor het trainingskamp dat morgen begint.”

EK-ervaring

Fleur Prinsen reed op het EK pony’s van 2018 in Bishop Burton met de pony Next Black Magic (v. Nabucco R). Het Nederlandse team won toen brons. Een jaar later maakte Prinsen haar internationale junioren-debuut met Fame.

