Goud voor Baumgürtel bij Junioren, Van Rooij vierde

Lucie-Anouk Baumgürtel tekende zojuist voor de gouden medaille bij de Junioren op het Europees kampioenschap in Oliva. De Duitse amazone zette deze prestatie neer met de negenjarige KWPN'er Zinq Hugo FH (v. Spielberg). Baumgürtel reed met het fokproduct van A. Derks naar de winnende score van 76,529%. De jury was niet unaniem over de winst. Bij Magnus Ringmark, Alice Schwab en Elke Ebert kwam ze als winnares uit de bus en Hans Voser en Olivier Smeets zetten haar op de tweede plaats.

Baumgürtel was een maatje te groot voor Annabella Pidgley, die de zilveren medaille in ontvangst nam. Ze reed de elfjarige Hannoveraner Sultan des Paluds (v. Soliman) naar 75,382%. De Britse amazone werd met het voormalige toppaard van Kirsten Brouwer aan kop gezet door Hans Voser en Olivier Smeets. De andere juryleden hadden de vierde plaats over voor de proef.

Bronzen medaille voor Jöbstl

Paul Jöbstl ging na de eerste dag met 74,647% aan de leiding met de twaalfjarige Hannoveraner Bodyguard (v. Burlington FRH). Vandaag verbeterde Baumgürtel en Pidgley zijn score, waardoor hij de bronzen medaille kreeg omgehangen. De Oostenrijker werd door vier juryleden op de derde plaats gezet. Van Magnus Ringmark kreeg hij de achtste plaats.

Van Rooij vierde

Evi van Rooij eindigde buiten de medailles op de vierde plaats. Van Rooij stond na de eerste dag op de tweede plaats met de 13-jarige KWPN’er Don Tango B (v. Contango). Van Rooij reed met het fokproduct van J.A. van Boven naar een score van 74,500%. Vandaag reden Baumgürtel en Pidgley zich op het podium, waardoor Van Rooij het eremetaal net miste.

Overige Nederlanders

Voor Nederland kwamen naast Van Rooij ook Pem Verbeek, Robin Heiden en Sanne van der Pols aan de start bij de Junioren. Verbeek werd 15e met de 15-jarige Oldenburger Fernando Torres (v. Florencio I). De combinatie scoorde 71,382%. Heiden eindigde op de 19e plaats met de zevenjarige KWPN’er Jivando S (v. Desperado N.O.P.). Ze ontving een score van 70,647%. Van der Pols werd 24e in het zadel van de 12-jarige KWPN’er Excellentie (v. Blue Hors Don Schufro). Ze kwam uit op een score van 69,559%.

Bron: Horses.nl