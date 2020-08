Gouden Marten Luiten: ‘Ik wil vooral fijn rijden’

De uit Winschoten afkomstige Marten Luiten was met 77,559% net een maatje te groot voor Lisa Welschof, zijn Duitse concurrente. In het zadel van Fynona (v. Ampère) won Luiten de individuele young riders proef op het EK. De juryleden waren unaniem in hun oordeel en het KNHS Talententeamlid kreeg het goud omgehangen. “Een onbeschrijflijk gevoel”, stelt de achttienjarige ruiter. “Ik had de tweede observatiewedstrijd gewonnen, dus ik wist dat ik niet helemaal zonder kansen naar dit EK kwam. Maar dit had ik echt niet zien aankomen.”

Luiten scoorde op geen enkel onderdeel lager dan een 7 en wist voor meerdere onderdelen negens te bemachtigen. “Het binnenkomen was direct al goed voor een 9. De stap- en drafonderdelen verliepen heel stabiel en ontspannen. In de galoptour ligt haar grote talent, zeker in de pirouettes en de series ga ik naar die negens toe. In mijn Junioren-tijd had ik al doorgetraind voor de Young Riders. Het verschil is dat er meer verzameling wordt gevraagd; in de galoptour komen er halve pirouettes en wisselseries bij. Daar heeft mijn merrie veel aanleg voor, dus door het talent van het paard was de overstap naar deze categorie niet heel moeilijk.”

Genieten

Morgen is het afsluitende onderdeel, waarin Luiten een kür op muziek met Zuid-Europese invloeden rijdt. “Het plan is om zo goed mogelijk mijn best te doen en er vooral ook van te genieten. De kans dat we op het EK mogen rijden is geweldig. Het resultaat hangt af van de vorm van de dag. Ik wil vooral fijn rijden en gun het die anderen net zo goed.”

Medaille als doel

Daphne van Peperstraten maakt in Pilisjászfalu al haar zesde internationale kampioenschap mee. Met Johnson-zoon Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) is het de vierde keer dat ze op een EK staat. “Het is geweldig om een individuele medaille te behalen, dat was ook echt mijn doel. Mijn paard is topfit en we reden een heel goede proef. Het was jammer dat er een dure fout insloop, maar ik kan niet anders zeggen dan dat we supertevreden zijn. Het gevoel is goed, Greenpoint’s Cupido is in topvorm en we worden goed beoordeeld. Morgen rijden we voor het eerst onze nieuwe kür. Buiten dat ik benieuwd ben hoe die ontvangen wordt, heb ik vooral zin om onze kür te laten zien. Het doel is om dit gevoel vast te houden en een zo goed mogelijke kür te rijden.” KNHS Talententeamlid Van Peperstraten kreeg te maken met een wisselende jurybeoordeling. Het jurylid bij B zette haar op de tweede plaats en de Finse Colliander bij H plaatste Van Peperstraten als zesde.

Ook debutante Vossers in kür

EK-debutante Quinty Vossers zette met haar Hummer (v. Charmeur) een sterke proef neer die werd beloond met 72,912% en daarmee de zesde plaats in het deelnemersveld. De juryleden waren het over de proef van Vossers ook niet eens. Jurylid Colliander zette haar achter Marten Luiten op de tweede plek. De juryleden bij E en C hadden Vossers slechts op de twaalfde plaats staan.

Drie weken kampioenschap

Het Europees kampioenschap in Pilisjászfalu, in de omgeving van Boedapest, is deze week het strijdveld voor de Young Riders en de GP-U25-ruiters. Vorige week stond het kampioenschap in het teken van de Children en de Junioren. Komende week staat het evenement in dienst van de ponyruiters.

Uitslag Individuele proef Young Riders

Goud Marten Luiten – Fynona, 77.559%

Zilver Lia Welschof – First Class 88, 75.853

Brons Daphne van Peperstraten – Greenpoint’s Cupido, 74.2655%

6. Quinty Vossers – Hummer, 72.912%

