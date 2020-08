Het dak kan eraf: óók teamgoud voor Nederland in U25

Het Nederlandse team U25, bestaande uit Jeanine Nieuwenhuis, Jasmien de Koeyer, Febe van Zwambagt en Mercedes Verweij hebben zojuist teamgoud gewonnen op het Europees kampioenschap in Hongarije. Dat betekent het tweede feestje vandaag voor Nederland want eerder won de young riders-equipe ook al teamgoud.

Voor Nederland leek de landenwedstrijd U25 wel een kopie van de landenwedstrijd voor young riders. Bij de young riders werd Thalia Rockx uitgesloten door bloed bij haar paard Golden Dancer de la Fazenda. Datzelfde overkwam U25-amazone Mercedes Verweij met Four Seasons (v. Fürst Piccolo).

Opsteker De Koeyer

De overige drie U25-amazones presteerden ijzersterk en sleepten daarmee het teamgoud binnen. Tweede starter voor Nederland Jasmien de Koeyer reed haar Esperanza (v. Desperados) naar 72,882%. Naast de fraaie vierde plek in het klassement is dat een mooie opsteker voor de amazone die vorig jaar op het EK U25 in Italië voor het laatst internationaal aan de start kwam en toen in de landenproef werd uitgesloten na twee programmafouten.

Debuut van Zwambagt

Febe van Zwambagt heeft al heeft wat internationale ervaring maar niet met Edson (v. Winningmood). Bij hun allereerste internationale wedstrijd scoorden ze op dit EK 71,647% en dat betekende de achtste plaats.

Nieuwenhuis maakt favorietenrol waar

Jeanine Nieuwenhuis en TC Athene (v. United) wonnen vorig jaar op het EK U25 in Italië alle drie de proeven en golden daarmee als een van de grote favorieten voor dit EK. Die favorietenrol maakten ze helemaal waar: het duo noteerde de topscore van 74,765% en eindigde daarmee bovenaan in deze landenwedstrijd.

Zilver en brons

De totaalscore van Nederland kwam uit op 219,294. Dat was een kleine procent meer dan de score van Duitsland. Die pakten met 218,323 zilver. Het teambrons ging naar Denemarken met 217,441.

Uitslag

Bron: Horses.nl