Hongarije wil EK junioren en young riders overnemen

Arie Yom-Tov heeft de FEI het voorstel gedaan om niet alleen het Europees kampioenschap voor Children en U25 Grand Prix dit jaar te organiseren, maar ook het EK voor junioren en young riders. Dat zou officieel plaatsvinden in Hartpury (27 juli t/m 2 augustus), maar werd vorige week door de organisatie geannuleerd.

Yom-Tov heeft het volgende voorstel gedaan:

11-16 augustus 2020 EK Children en junioren

18-23 augustus 2020 EK young riders en U25 Grand Prix

27-30 augustus 2020 CDI-W kwalificatie

Hongarije neemt het voortouw in een herstart van hippische evenementen en Yom-Tov liet aan Eurodressage weten te hopen dat andere landen snel dat voorbeeld volgen. “We moeten voorzichtig zijn, maar we moeten ons leven en de sport voortzetten met volledige zorg en veiligheid voor alle deelnemers. Dat is de manier waarop andere landen en federaties moete volgen.”

Lees ook:

Bron: Eurodressage