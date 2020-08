Imke Schellekens-Bartels: ‘Alle meiden hebben gepresteerd voor wat ze waard zijn’

De Nederlandse ponyamazones hebben teambrons gehaald op het Europees kampioenschap in Hongarije. De oranjedelegatie moest met een klein verschil achter Denemarken aansluiten. Het goud was voor Duitsland, waarvan Lucie-Anouk Baumgürtel zelfs de 80%-grens overschreed.

“Ik moet eerlijk zeggen dat we zonder verwachtingen naar Hongarije kwamen”, vertelt bondscoach Imke Schellekens-Bartels. “Het was vooraf moeilijk in te schatten waar de concurrentie stond, al hoorden we al wel positieve geluiden over het niveau van de Duitsers. Eenmaal hier zag ik dat we ons best moesten doen voor een medaille, al is het verschil met de Denen slechts heel klein. Alle meiden hebben gepresteerd voor wat ze waard zijn. Ik kan niet anders dan tevreden zijn.”

Gedurfd gereden



De beste Nederlandse combinatie was Lara van Nek met Baumann’s Despino NRW. De amazone uit Wijdewormer reed naar 75,31% en staat daarmee zesde in de landenwedstrijd. “Een energiek gereden proef, waarin Lara risico durft te nemen. Er zijn maar weinig combinaties die zo’n krachtige uitgestrekte draf laten zien. Lara heeft geen steekje laten vallen”, aldus de bondscoach.

Vloeiende proef



Jill Bogers uit het Gelderse Alem zadelde First Hummer en met 73,60% kwam dit duo tot de achtste positie. “Een vloeiende proef”, aldus Schellekens-Bartels. “First Hummer gaat in een mooie stille aanleuning de baan door en heeft geen zwakke punten. In deze score zit nog wel wat rek, als de eerste wedstrijdspanning eraf is.”

Veel expressie



Sita Hopman en Brouwershaven Utophia II reden naar 72,88% en dat betekent de tiende plaats voor deze amazone uit Schoorl. “Een pony met veel expressie, vooral in het drafwerk. Een foutje in de galoptour was jammer, dat kostte punten. Verder een hele stabiele proef, ook deze score kan zeker nog omhoog.”

Betrouwbare combinatie



Jill Kempes (Erichem) en Next Black Magic waren goed voor 71,45%, wat resulteerde in de zestiende plaats. “Een betrouwbare combinatie die zonder fouten een heel stabiele proef neerzette. Het galopwerk gaat hen gemakkelijk af, dan gaat de score nog wat omhoog.”

Verwachtingen



De komende dagen wordt er om de individuele medailles gestreden. Welke verwachtingen heeft de bondscoach? “Ik hoop dat één of twee combinaties in de top 5 staan. Ik durf niets over een medaille te zeggen, want de scores zijn hoog. Toch denk ik dat de Nederlandse amazones nog wat extra’s kunnen laten zien als de eerste wedstrijdspanning eraf is en ze met net wat meer durf kunnen rijden.”

Drie weken kampioenschap



Het Europees kampioenschap in Pilisjászfalu, in de omgeving van Boedapest, was de afgelopen twee weken voor alle jeugdruiters. Children, Junioren, Young Riders en U25-deelnemers waren goed voor diverse hoeveelheden eremetaal, waaronder teamgoud bij de U25 en de Young Riders en teamzilver voor de Junioren en de Children. De komende dagen sluit het evenement af met het individuele kampioenschap voor ponyruiters.

Uitslag Landenwedstrijd

Goud Duitsland – 232.771

Zilver Denemarken – 222.171

Brons Nederland – 221.800

Bron: Persbericht