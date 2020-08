Imke Schellekens: ‘Niet zien aankomen dat we zó dicht bij konden komen’

Met slechts een minimaal verschil op koploper Duitsland hebben de Nederlandse Children-amazones vanmorgen een zilveren medaille veiliggesteld op het Europees kampioenschap in Hongarije. Met twee amazones die rond de 83% weten te scoren, met negens en hoger voor hun houding, inwerking, precisie en algemene indruk, laten deze Oranje-amazones, in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar, zien over grote klasse te beschikken.

“We hadden vooraf niet zien aankomen dat we zó dicht bij de Duitsers konden komen”, vertelt bondscoach Imke Schellekens-Bartels. “Kebie Raaijmakers, de laatste starter, wilde per se weten wat ze moest halen om het land aan goud te helpen. Haar score was geweldig, al liepen we de gouden medaille op een haar na mis. Goud was zeker mogelijk, zelfs de Duitsers kwamen naar ons toe dat ze voor hun medaille vreesden. Het verschil was minder dan 0,3%.”

Gunfactor

De tweede positie in het klassement was met 83,41% voor Kebie Raaijmakers en de geroutineerde Happy Feet. Deze Tuschinski-zoon geldt inmiddels als een echte Children-professor. Happy Feet loopt in Hongarije zijn vierde EK en dit is zijn zesde medaille. “Kebie laat een heel mooi plaatje zien. Ze is één van de kleinste amazones van het veld en het mooie totaalbeeld bezorgt haar een zekere gunfactor. Haar houding, inwerking en haar precieze rijden zijn heel goed voor elkaar.”

Topvorm

Maura Knipscheer en Amaretto (v. Krack C) scoorden 82,82% en staan daarmee op de derde plaats opgesteld. “Ik was heel trots op deze amazone”, stelt Schellekens-Bartels. “In de inloopproef had ze niet haar beste rit. Haar paard had wat moeite met de reis en er is weinig hersteltijd. Vandaag was hij in topvorm en reden ze hun beste proef tot nu toe.”

Veel harmonie

Veerle Farla en Formidable (v. Tango) kwamen tot 78,95% en wisten daarmee de zesde stek veilig te stellen. “Een duo met relatief weinig ervaring. In de landenwedstrijd reden ze een stabiele proef met veel harmonie, die bovendien ook nog eens heel vloeiend en ritmisch verliep.”

Potentie

Op de tiende plek vinden we Veerle van Hof en haar Don Diablo (v. Westpoint). Dit duo scoorde 76,09%. “Het was jammer dat Veerle net voor de proef haar concentratie kwijtraakte. In potentie heeft ze heel veel in huis en haar paard toont veel kwaliteit. In deze proef kon ze dat net niet laten zien.”

Individuele medaillekansen

Overmorgen gaat het programma verder met de individuele titelstrijd. “We hebben drie combinaties bij de beste zes. Veerle van Hof staat weliswaar tiende, maar mag als vierde Nederlander niet van start. Er liggen zeker medaillekansen. Of dat een gouden medaille wordt? Alles is mogelijk!”, besluit de bondscoach.

Bron: KNHS

